L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement mercredi 27 janvier 2027.

Marseille 7e Arrondissement

L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan

Mercredi 27 janvier 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 28 au samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 19:00:00

fin : 2027-01-27

Date(s) :

2027-01-27 2027-01-28

Quand la perspective de la mort d’une proche fait vaciller le monde de ceux qui restent.

ans une maison au coeur d’un village imaginaire, une fratrie se rassemble. La soeur, condamnée par la maladie, va mourir. Autour d’elle, chacun·e cherche sa place, souvent impossible, intenable. Les regards se croisent et se heurtent, les tensions affleurent, les certitudes vacillent. Comment accompagner celle qui s’éteint quand se révèlent les motifs intimes et politiques de chacun·e ?











Pour sa septième création, Tiphaine Raffier aborde avec humanité la fin de vie et le droit à mourir dignement. À travers ce huis clos familial, elle explore la notion du temps qu’il reste, les non-dits, les tabous et les contradictions de la famille, la langue et ses béances. Son intention que nous sortions traversé·es par une force vivifiante et créatrice. Et que, malgré la cruauté, nous soyons portés — ensemble — par le poème.









Texte et mise en scène Tiphaine Raffier

Avec Emma Bolcato, Teddy Chawa, Thomas Gonzalez, Paula Luna, Édith Mérieau, Catherine Mestoussis, Thierry Paret, Adrien Rouyard .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

When the prospect of a loved one?s death rocks the world of those who remain.

L’événement L’hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille