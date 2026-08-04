L’Hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Tiphaine Raffier La femme coupée en deux Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

L’Hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Tiphaine Raffier La femme coupée en deux

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 20:00:00

fin : 2027-03-03 22:30:00

Date(s) :

2027-03-03

Un huis clos intense aux allures de thriller.

Dans un village déserté, Laure, condamnée par une maladie, rentre chez elle pour ses derniers jours. Ses deux frères et sa sœur la rejoignent pour l’accompagner dans sa fin de vie. La fratrie tente de s’organiser, de mettre en place des protocoles à défaut de nommer l’innommable. On se débat avec le contrôle, le temps et la langue. Mais dans la maison d’en face quelqu’un semble les épier…

Après France-Fantôme, Tiphaine Raffier s’intéresse au regard que l’on pose sur celles et ceux qui meurent. Dans un dispositif immersif particulier, entre théâtre et cinéma, le spectateur entre dans l’intimité de ces personnages dont la vie est sur le point d’être bouleversée. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : L’Hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Tiphaine Raffier La femme coupée en deux

L’événement L’Hors-présence ou Chimères du pays de Morsan Tiphaine Raffier La femme coupée en deux Anglet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Anglet