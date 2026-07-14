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L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN, TIPHAINE RAFFIER Théâtre National de Bretagne Rennes

mercredi 19 mai 2027 · Théâtre National de Bretagne · Rennes

L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN, TIPHAINE RAFFIER Théâtre National de Bretagne Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 mai 2027
Fin
samedi 22 mai 2027
Lieu
Théâtre National de Bretagne
Adresse
1, rue saint-hélier
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN, TIPHAINE RAFFIER Théâtre National de Bretagne Rennes 19 – 22 mai 2027 Ille-et-Vilaine

Dans ce huis clos troublant, une fratrie se réunit au chevet d’une sœur qui s’apprête à mourir. Condamnée par la maladie, elle décide de vivre sa fin de vie comme elle l’entend : avec dignité.

Dans ce huis clos troublant, une fratrie se réunit au chevet d’une sœur qui s’apprête à mourir. Condamnée par la maladie, elle décide de vivre sa fin de vie comme elle l’entend : avec dignité.

Alors que l’irrémédiable compte à rebours a commencé, de vertigineuses questions envahissent celles et ceux qui l’entourent : donner la mort peut-il être un ultime soin, un geste d’amour ? Que faire lorsque ceux qui nous aiment ne sont pas d’accord ? Qui peut accomplir ce geste ? L’impréparation est totale. L’accord, impossible. Alors, les tensions affleurent et les certitudes vacillent.

Le spectacle dessine ainsi une cartographie de la fin de vie : comment aider celle qui s’éteint quand se révèlent les motifs souterrains, intimes et politiques de chacun ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-05-19T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-05-22T22:30:00.000+02:00

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 https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4255

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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