L’hôtel de ville : Histoire et architecture d’un bâtiment emblématique, Hôtel de ville – Le Quesnoy, Le Quesnoy

Informations pratiques

L’hôtel de ville : Histoire et architecture d’un bâtiment emblématique Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Hôtel de ville – Le Quesnoy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Poussez la porte de l’hôtel de ville du Quesnoy et partez à la découverte de son histoire. De son beffroi à son architecture marquée par les reconstructions successives, cette visite vous dévoilera les coulisses de l’un des édifices les plus emblématiques de la cité fortifiée.

Hôtel de ville – Le Quesnoy rue du marechal Joffre 59530 Le Quesnoy 59530 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « l.serurier@lequesnoy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0327475554 »}]

Poussez la porte de l’hôtel de ville du Quesnoy et partez à la découverte de son histoire. De son beffroi à son architecture marquée par les reconstructions successives, cette visite vous dévoilera…

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