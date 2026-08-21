L’hôtel de ville, une plongée dans la vie municipale, Hôtel de Ville, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

L’hôtel de ville, une plongée dans la vie municipale Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Hôtel de Ville Vendée

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la vie municipale à travers une visite commentée de l’hôtel de Ville.L’histoire de la mairie remonte à 1471, lorsque le roi Louis XI érige la ville en commune. Une première maison de ville est alors construite près du pont des Sardines.

L’actuel hôtel de ville, quant à lui, occupe depuis 1894 une élégante demeure bourgeoise bâtie en 1864 sur les vestiges de l’ancien couvent des Cordeliers.

Au fil de la déambulation, vous découvrirez des lieux emblématiques comme la salle des mariages ou encore le bureau du maire, berceau de la démocratie locale.

Hôtel de Ville 9 rue, Georges Clemenceau Fontenay-le-comte 85200 Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Entrez dans les coulisses de la vie municipale à travers une visite commentée de l’hôtel de Ville.L’histoire de la mairie remonte à 1471, lorsque le roi Louis XI érige la ville en commune. Une maison…

Ville de Fontenay-le-Comte