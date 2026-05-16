L’hôtel du Pin Sylvestre Le Château du Fort Villiers-Saint-Benoît

Villiers-Saint-Benoît

L’hôtel du Pin Sylvestre

Le Château du Fort 3 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

L’Hôtel du Pin Sylvestre — Comédie musical

Bienvenue dans un hôtel à l’ambiance années 60 un tableau a mystérieusement disparu, et des personnages hauts en couleur sont sur la piste du coupable ! Écrit par Sarah Nardon et Marie Nardon, avec une composition musicale de Sarah Nardon et Alexandre Laugier, ce spectacle entièrement chanté embarque son public dans une joyeuse comédie policière musicale.

Humour décalé, autodérision assumée, finesse d’écriture et qualité musicale L’Hôtel du Pin Sylvestre prouve qu’il suffit d’une bonne idée, d’un piano et d’artistes talentueux pour créer un moment de théâtre inoubliable.

Le spectacle bénéficie d’un beau palmarès scénique il a été joué au festival d’Avignon Off, vitrine nationale du spectacle vivant indépendant, avant de rencontrer le succès sur les scènes parisiennes. La critique est enthousiaste, saluant sa fraîcheur, sa qualité musicale et le talent de ses interprètes.

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Le Château du Fort 3 Rue Paul Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 28 04 86 lestempsdufort@gmail.com

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English : L’hôtel du Pin Sylvestre

L’événement L’hôtel du Pin Sylvestre Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-05-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !