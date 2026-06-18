Vide-Greniers Fête du Village Place du Village Villiers-Saint-Benoît

Villiers-Saint-Benoît

Vide-Greniers Fête du Village

Place du Village La Villotte Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. Visite de l’église et feu d’artifice. .

Place du Village La Villotte Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 02 19 61

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English : Vide-Greniers Fête du Village

L’événement Vide-Greniers Fête du Village Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !