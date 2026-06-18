Vide-Greniers Fête du Village Place du Village Villiers-Saint-Benoît
Vide-Greniers Fête du Village Place du Village Villiers-Saint-Benoît dimanche 23 août 2026.
Villiers-Saint-Benoît
Vide-Greniers Fête du Village
Place du Village La Villotte Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez chiner, vendre et partager un moment convivial lors du vide-greniers sur la place du village. Objets anciens, vêtements, jouets, livres, déco… il y en aura pour tous les goûts. Buvette et restauration sur place. Visite de l’église et feu d’artifice. .
Place du Village La Villotte Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 02 19 61
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English : Vide-Greniers Fête du Village
L’événement Vide-Greniers Fête du Village Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-06-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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