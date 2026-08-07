L’IA est-elle un progrès ou une menace ?, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
jeudi 12 novembre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
L’IA est-elle un progrès ou une menace ? Jeudi 12 novembre, 19h30 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:30:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00
Venez participer à un nouveau café philo animé par Michel Sparagano, philosophe, pour explorer un thème au cœur des enjeux contemporains : l’intelligence artificielle.
Cet espace d’échange et de réflexion permettra d’interroger la place que prennent les technologies dans nos vies, leurs impacts sur nos choix collectifs et les questions éthiques qu’elles soulèvent.
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/lia-est-elle-un-progres-ou-une-menace/ »}]
Café philo au Kawa
© ARTO
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