Informations pratiques

Thionville

Liberty color run

Boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le 40e régiment de Transmissions, conjointement avec la Ville de Thionville et l’Office Municipal des Sports, organise la 5ème édition d’une course aux couleurs.

En solidarité avec les blessés des armées, la quasi-totalité des bénéfices de l’événement se ont reversés aux associations qui les soutiennent.

Deux possibilités pour les participants

Parcours de 4km (5 arches) en passant sous les arches 1, 2, 3, 4 et 6

Parcours de 6,5km (6 arches) en passant sous les arches 1, 2, 3, 4, 5 et 6Tout public

18 .

Boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 27 09 oms.thionville@orange.fr

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English :

The 40th Regiment of Signals, in conjunction with the City of Thionville and the Office Municipal des Sports, is organizing the 5th edition of a color run.

In solidarity with those wounded in the armed forces, almost all proceeds from the event will be donated to the associations that support them.

Two options for participants:

4km course (5 arches) passing under arches 1, 2, 3, 4 and 6

6.5km course (6 arches) passing under arches 1, 2, 3, 4, 5 and 6

L’événement Liberty color run Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME