Informations pratiques

Châteauneuf-du-Rhône

Librairie éphémère de l’école élémentaire

Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:00:00

fin : 2026-10-05 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Retrouvez la librairie éphémère de l’école élémentaire.

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Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 71 35

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English :

Check out the %E9ph%E9m%E8re bookstore at the %E9cole %E9l%E9mentaire.

L’événement Librairie éphémère de l’école élémentaire Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-08-13 par Montélimar Tourisme Agglomération