Librairie éphémère de l’école élémentaire Châteauneuf-du-Rhône
dimanche 4 octobre 2026 · Châteauneuf-du-Rhône
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Rhône
Librairie éphémère de l’école élémentaire
Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-05 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Retrouvez la librairie éphémère de l’école élémentaire.
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Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 71 35
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English :
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L’événement Librairie éphémère de l’école élémentaire Châteauneuf-du-Rhône a été mis à jour le 2026-08-13 par Montélimar Tourisme Agglomération
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