Informations pratiques

Le Mans

L’idéal club

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27 23:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

Dans ce cabaret déjanté des 26 000 Couverts, vous aurez la possibilité d’admirer des cow- boys qui jouent de la flûte à bec, des Indiens qui jouent au badminton, des acrobates en charentaises, des jongleurs de bretzels, des dresseurs de plantes vertes et des virtuoses de la tronçonneuse. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement L’idéal club Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72