L’idéal club Le Mans
vendredi 27 novembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
L’idéal club
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27 23:00:00
Date(s) :
2026-11-27 2026-11-28
Dans ce cabaret déjanté des 26 000 Couverts, vous aurez la possibilité d’admirer des cow- boys qui jouent de la flûte à bec, des Indiens qui jouent au badminton, des acrobates en charentaises, des jongleurs de bretzels, des dresseurs de plantes vertes et des virtuoses de la tronçonneuse. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement L’idéal club Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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