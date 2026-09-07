Ligne Maginot, imaginaire et propagande, Musée de la Moselle en 1939-1945, Hagondange

Informations pratiques

Ligne Maginot, imaginaire et propagande Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Moselle en 1939-1945 Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La ligne Maginot, cette forteresse que l’ « on ne passe » pas, faute d’une image contrôlée et censurée par l’Etat en France, a suscité un imaginaire fantasmé dans la presse, la littérature et le cinéma, et a servi les propagandes françaises et allemandes, pour rassurer la population française et asseoir la victoire de chaque côté.

A travers une documentation originale d’affiches, livres, cartes postales issues des réserves du musée. A voir jusqu’au 2 mai 2027.

Musée de la Moselle en 1939-1945 2 rue des Artisans, 57300 Hagondange Hagondange 57300 Moselle Grand Est http://www.chez.com/ascomemo/ Le musée de la Moselle en 1939-1945, créé en 2007, a récemment déménagé dans un espace plus vaste et mieux adapté, permettant de déambuler à travers un parcours chronologique et thématique. Il couvre tous les aspects de la Moselle annexée par l’Allemagne nazie et relate, à travers une riche collection de documents et d’objets originaux mis en situation, les drames de cette terre de l’entre-deux : évacuations, drôle de guerre, annexion, défrancisation, germanisation, vie quotidienne, expulsions, nazification, incorporation de force, transplantations, résistance, répression et, enfin, libération.

Le musée s’étend sur plus de 300 m² d’exposition dense, correspondant à plus de deux heures de visite libre ou guidée.

Un centre de documentation et une bibliothèque spécialisée complètent le dispositif. À proximité de la sortie d’autoroute « Hagondange ». Parking disponible. Accès de plain-pied, offrant une accessibilité facilitée aux personnes à mobilité réduite.

La ligne Maginot, cette forteresse que l’ « on ne passe » pas, faute d’une image contrôlée et censurée par l’Etat en France, a suscité un imaginaire fantasmé dans la presse, la littérature et le et a …

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