UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hagondange

Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes Paul Lamm · Hagondange

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes Paul Lamm
Adresse
Rue Henri Hoffmann
Ville
57300 Hagondange
Département
Moselle
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Hagondange

Thé dansant

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 18:00:00

Date(s) :
2026-09-29 2026-10-27

Vente des billets uniquement sur place le jour du thé dansant.Tout public
5  .

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tickets on sale only on the day of the tea dance.

L’événement Thé dansant Hagondange a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION AMNEVILLE

À voir aussi à Hagondange (Moselle)