Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
mardi 29 septembre 2026 · Salle des fêtes Paul Lamm · Hagondange
Informations pratiques
Hagondange
Thé dansant
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 18:00:00
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-27
Vente des billets uniquement sur place le jour du thé dansant.Tout public
5 .
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
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English :
Tickets on sale only on the day of the tea dance.
L’événement Thé dansant Hagondange a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION AMNEVILLE
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