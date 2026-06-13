L’île aux sourds – Film + rencontre Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-15 15:00 –

Gratuit : non 4 € / 4,50 € 4 € moins de 18 ans / 4,50 € adultes Réservation : https://www.cinemalebeaulieu.com/evenements/cine-rencontres.html Personne en situation de handicap, Tout public

Projection de « L’île aux Sourds » Documentaire de Mai Lincoln et Soazig Daniellou (France-2025) – 52 min – VF ST-SMEAu Festival de cinéma de Douarnenez ,les Sourds et Sourdes se sont fait une place aux côtés des minorités du monde. Qu’ils ou elles soient bénévoles, artistes ou festivaliers, la surdité n’est pas un handicap, mais une culture. En s’attachant aux parcours singuliers de Laëtitia, Eric et Thumette, le film nous fait découvrir la langue des signes, son histoire douloureuse, son récent épanouissement, mais aussi l’incertitude de son avenir menacé par le développement de l’implant cochléaire et la politique d’intégration scolaire des enfants Sourds.Un film dans lequel cohabitent le français, le breton et la langue des signes française, et qui vient nous rappeler que les langues et les cultures, même minoritaires, sont égales. Projection suvie d’une rencontre avec la réalisatrice Soazig Daniellou : un temps d’échange ouvert à tous et traduit en direct en Langue des Signes Française (LSF) grâce à la présence de deux interprètes.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/evenements/cine-rencontres.html



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