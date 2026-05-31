L’Ile Barbe, 2000 ans d’Histoire, L’île Barbe, Saint Rambert, Lyon

L’Ile Barbe, 2000 ans d’Histoire 19 et 20 septembre L’île Barbe, Saint Rambert Métropole de Lyon

Le samedi, début des visites commentées à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Le dimanche à 10h et 11h. Durée 2h. Se présenter 15 mn avant le début de la visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Évocation du destin remarquable de l’Ile Barbe. Des premiers occupants celtes à nos jours.

Description de la vie du monastère au moyen âge, découverte des Vestiges de l’abbaye royale, les légendes de l’Ile, la chapelle Notre Dame de l’Île et les récentes fouilles archéologiques.

L’île Barbe, Saint Rambert Place Henri Barbusse 69009 Lyon Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.cquartier-saintrambert-ilebarbe.fr »}] Petit paradis aux portes de Lyon, l’île Barbe plonge quiconque se promène en son sein dans une atmosphère médiévale. C’est au 3e siècle après J.C que deux ermites, Stephanus et Peregrinus, tentant de fuir les persécutions, se réfugièrent sur l’île, fondant une petite église.

Au Moyen-âge, l’île abrita l’une des plus puissantes abbayes lyonnaises. On peut découvrir les vestiges de l’abbaye au gré des déambulations dans le hameau. Les habitants ont en effet ré-utilisé les matériaux pour leurs propres constructions.

Haut lieu des légendes lyonnaises, l’île Barbe accueille les promeneurs curieux comme elle accueillit jadis les druides et les chrétiens. Bus 31 , 43 : St Rambert – Ile Barbe / Bus 40 : Ile Barbe

Évocation du destin remarquable de l’Ile Barbe. Des premiers occupants celtes à nos jours.

©Gilles Berrodier