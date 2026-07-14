jeudi 17 septembre 2026 · Faculté de droit et de science politique - Amphi IV · Rennes

Informations pratiques

L’implantation des Data Centers. Regards croisés droit-économie Faculté de droit et de science politique – Amphi IV Rennes Jeudi 17 septembre, 09h30 Ille-et-Vilaine

Cette journée d’étude se tiendra le 17 septembre 2026 à la Faculté de droit et de science politique de Rennes.

### Organisation scientifique

* [**Caroline Devaux**](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/caroline-devaux), titulaire de la Chaire de professeur junior ACT, Faculté de droit et de science politique, Université de Rennes, laboratoire IODE

* **Julie Ing**, maître de conférences en économie, Faculté d’économie, Université de Rennes, laboratoire CREM

* **Jean-Philippe Nicolaï**, professeur d’économie à Grenoble INP-UGA, laboratoire GAEL

### Programme

_À venir prochainement -_ [Consulter l’affiche](https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Affiche_implantation_data_centers_17092026.pdf)

### Présentation

Une journée d’étude pour confronter regards juridiques et économiques sur une question devenue centrale : où, comment et à quel coût implanter les centres de données en France ?

_Entrée libre (aucune inscription requise)_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-17T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-17T17:00:00.000+02:00

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Faculté de droit et de science politique – Amphi IV 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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