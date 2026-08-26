Informations pratiques

L’imposture La Paillette Rennes Jeudi 11 février 2027, 20h00

Un one-woman show marionnettique mêlant stand up, musique et humour pour aborder genre, différence et grossophobie avec finesse et dérision.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-11T21:10:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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