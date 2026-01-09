L’incendiaire les 3 îles La Ferté Macé

L’incendiaire

les 3 îles Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Course à pied et marche nordique de 24h avec une boucle à réaliser en moins de 60 minutes.

Possibilté de faire la course en solo, équipe de 2, de 3 ou de 4

Course découverte Possibilté de faire un tour du parcours dans chaque évènement (course ou marche)

Une course cani-cross

Une course enfant avec distance par tranche d’âge .

les 3 îles Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie lincendiaire61@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’incendiaire

L’événement L’incendiaire La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-01-09 par Flers agglo