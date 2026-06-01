La Clayette

L’incroyable histoire du facteur Cheval

Cinéma l’Odyssée La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

En écho avec l’exposition Quand l’art oublie son nom à La Filature jusqu’au 17 juillet, le film L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval, raconte l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.

La Filature s’est associée au festival Saperli’Poète et en résonnance avec la thématique 2026 débeurdinons-nous a organisé une exposition sur l’art brut Quand l’art oublie son nom .

Aussi, avec la complicité du cinéma l’Odyssée nous projetons en écho avec l’exposition L’Incroyable Histoire du Facteur Cheval, ou l’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.

Ses contemporains, à la fin du XIXème siècle, l’appelaient le fada du village et son palais la maison du fada . Cette création a été classée monument historique par André Malraux. Pendant 33 ans, ce simple facteur a bâti seul, pierre à pierre, le Palais idéal, œuvre hors du commun, emblématique de ce qu’on appelle l’art brut. C’est précisément cet aspect de l’exposition Quand l’art oublie son nom que nous avons voulu ici approfondir. L’exposition est ouverte jusqu’au 17 juillet .

Cinéma l’Odyssée La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : L’incroyable histoire du facteur Cheval

L’événement L’incroyable histoire du facteur Cheval La Clayette a été mis à jour le 2026-06-08 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais