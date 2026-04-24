Link Humanitaire journée du parrainage Hôtel Club Le Capet Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Link Humanitaire journée du parrainage

Hôtel Club Le Capet 35 avenue Georges Pompidou Sainte-Maxime Var

Tarif : 30 – 30 – EUR

Gratuit

Le menu.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Changez une vie, parrainez un enfant.

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Hôtel Club Le Capet 35 avenue Georges Pompidou Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 00 00 contact@linkhumanitair.org

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English :

Change a life, sponsor a child.

L’événement Link Humanitaire journée du parrainage Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime