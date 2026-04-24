Link Humanitaire journée du parrainage Hôtel Club Le Capet Sainte-Maxime
Link Humanitaire journée du parrainage Hôtel Club Le Capet Sainte-Maxime samedi 9 mai 2026.
Sainte-Maxime
Link Humanitaire journée du parrainage
Hôtel Club Le Capet 35 avenue Georges Pompidou Sainte-Maxime Var
Tarif : 30 – 30 – EUR
Gratuit
Le menu.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Changez une vie, parrainez un enfant.
.
Hôtel Club Le Capet 35 avenue Georges Pompidou Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 00 00 contact@linkhumanitair.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Change a life, sponsor a child.
L’événement Link Humanitaire journée du parrainage Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Sainte Maxime
À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)
- Ocean Fifty Sainte-Maxime 27 avril 2026
- Rencontre et dédicace Jean Bastide Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime 30 avril 2026
- Sentier marin à la Pointe des Sardinaux Sainte-Maxime Var 1 mai 2026
- Escale Marine by Camille Sainte-Maxime Var 1 mai 2026
- Fête de la Petite Maio Sainte-Maxime 1 mai 2026