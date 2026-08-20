L’invention de la Genève internationale, Les Délices, Genève

Informations pratiques

L’invention de la Genève internationale Jeudi 21 janvier 2027, 18h30 Les Délices

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T18:30:00+01:00 – 2027-01-21T19:30:00+01:00

Fin : 2027-01-21T18:30:00+01:00 – 2027-01-21T19:30:00+01:00

Pierre-Etienne Bourneuf, Geneva Graduate Institute

Olga Hidalgo-Weber, Université de Genève

«Genève, capitale de la paix» est le produit d’un storytelling à succès. De la Croix-Rouge à la Société des Nations, chaque institution participe à l’invention de la «Genève internationale». Ce positionnement se heurte aujourd’hui à des réalités complexes: crise de la démocratie libérale, déplacement des lieux de négociation et critiques sur l’efficacité des organisations internationales. Entre héritage et défis contemporains, la ville doit repenser son rôle.

Modération: Alexis Favre, journaliste RTS

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Rencontre à 18h30

Durée : 1 heure

Programme en partenariat avec la Haute école de musique, dont les étudiantes et étudiants vous offrent un accueil musical à 18h10.

—————————————————————

Genève, internationale? Les Rencontres des Délices ce sont quatre table rondes pour explorer la construction d’une ville-monde, son rôle dans la diplomatie et le multilatéralisme, et les défis qui menacent aujourd’hui ce modèle. Organisé par la Bibliothèque de Genève et la Maison de l’histoire de l’Université de Genève.

Les Délices Rue des Délices 25, 1203 Genève Genève 8973 +41 22 418 95 60 http://www.bge-geneve.ch [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/rencontres-delices »}, {« link »: « https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/ »}, {« link »: « https://www.hesge.ch/hem/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/musee-voltaire/

Comment Genève est-elle devenue la «capitale de la paix»?

Bibliothèque de Genève