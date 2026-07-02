LIO, Alhambra, Genève

Informations pratiques

LIO Jeudi 25 février 2027, 20h00 Alhambra

Divers prix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-25T20:00:00+01:00 – 2027-02-25T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-25T20:00:00+01:00 – 2027-02-25T22:00:00+01:00

LIO

Lio célèbre son grand retour sur scène à Genève avec un album inédit

Figure incontournable de la chanson pop francophone, Lio sera en concert à l’Alhambra de Genève le 25 février 2027.

L’occasion pour l’artiste de présenter « Geoid Party in the Sky », un nouvel album imaginé comme un hommage aux rencontres qui ont marqué sa vie et sa carrière.

Révélée par son single incontournable Banana Split, Lio représente aujourd’hui l’une des plus grandes icônes pop francophone. La sortie de Banana Split en 1979 ouvre la voie à une série de tubes tels que Amoureux Solitaires, Amicalement Vôtre, et Week-end à Rome en duo avec Étienne Daho.

Lio fait son grand retour avec un 12ème album studio : « Geoid Party in the Sky ». Un disque né de la volonté de revenir à ses premiers amours et de rendre hommage aux belles rencontres que la vie lui a données.

Aux belles rencontres de sa carrière ensuite, et c’est surtout de cela que son nouveau projet est riche. Lio fait alors appel à quelques-uns des plus grands noms de la nouvelle génération pop : Louane, Hoshi, Corine, Isia Marie, Betta Lemme, Sophie Ellis Bextor, Marie Darrieussecq et Sofia Portanet ont toutes accepté d’écrire pour l’icône belgo-portugaise.

Chaque texte s’écrit avant tout autour d’une rencontre, d’une transmission et aborde des thématiques communes à toutes les femmes, de toutes les générations.

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Billets disponibles dès vendredi 5 juin 2026 à 10h00 dans le réseau Ticketcorner – seule et unique billetterie officielle.

https://opus-one.ch/representation/concerts/39493/lio-2027/

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Contact Opus One (organisateur) : info@opus-one.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://opus-one.ch/representation/concerts/39493/lio-2027/ »}] [{« link »: « https://opus-one.ch/representation/concerts/39493/lio-2027/ »}, {« link »: « mailto:info@opus-one.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Opus One présente : Lio en concert à l’Alhambra, le 25 février 2027

DR