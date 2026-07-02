Lio, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Lio Samedi 13 février 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-13T20:30:00+01:00 – 2027-02-13T22:00:00+01:00

Fin : 2027-02-13T20:30:00+01:00 – 2027-02-13T22:00:00+01:00

La sortie de Banana Split en 1979 ouvre la voie à une série de tubes tels que Amoureux Solitaires, Amicalement Vôtre, et Week-end à Rome en duo avec Étienne Daho. Avec 11 albums à son actif, Lio fait son grand retour avec un 12e album studio : Geoid Party in the Sky. Un disque né de la volonté de revenir à ses premiers amours et de rendre hommage aux belles rencontres que la vie lui a donné. Aux belles rencontres de sa carrière ensuite, et c’est surtout de cela que son nouveau projet est riche. Lio fait alors appel à quelques-uns des plus grands noms de la nouvelle génération pop : Louane, Hoshi, Corine, Isia Marie, Betta Lemme, Sophie Ellis Bexter, Marie Darrieussecq et Sofia Portanet ont toutes accepté d’écrire pour l’icône belgo-portugaise. Chaque texte s’écrit avant tout autour d’une rencontre, d’une transmission et aborde des thématiques communes à toutes les femmes, de toutes les générations.

En partenariat avec O’spectacles

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Révélée par son single incontournable Banana Split, Lio représente aujourd’hui l’une des plus grandes icônes pop francophone.

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