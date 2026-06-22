Lire à l’ombre de la forêt par Alain Lamy et Flopy Place de la Porte de Rouen Honfleur samedi 11 juillet 2026.

Honfleur

Lire à l’ombre de la forêt par Alain Lamy et Flopy

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-07-11

Quoi de plus merveilleux qu’une balade en forêt lorsque le soleil est à son zénith ?

Quoi de plus merveilleux qu’une balade en forêt lorsque le soleil est à son zénith ?

La médiathèque vous propose cet été de vivre une parenthèse enchantée en venant visiter la belle exposition d’Alain Lamy et de Floriane Dudemaine Fournol alias Flopy.

Vous pourrez ainsi contempler les superbes paysages de sous-bois et de chemins creux peints par Alain Lamy à côté desquels prendront place les ravissantes créatures en céramique de Flopy !

Vous pourrez rencontrer les 2 artistes lors du vernissage, le samedi 11 juillet à 15h

ils vous guideront tous les deux dans leurs sous-bois…

Entrée libre .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Lire à l’ombre de la forêt par Alain Lamy et Flopy

What could be more wonderful than a walk in the woods when the sun is at its highest?

L’événement Lire à l’ombre de la forêt par Alain Lamy et Flopy Honfleur a été mis à jour le 2026-06-22 par Calvados Attractivité