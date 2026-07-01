LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air ! Rue des Écoles Morteaux-Coulibœuf

Informations pratiques

Morteaux-Coulibœuf

LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air !

Rue des Écoles Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte en extérieur.

Dans le cadre du festival Partir en Livre, les bibliothécaires vous proposent une heure du conte Lire au vert en extérieur (promenade pour découvrir le jardin de l’ancien presbytère du petit Couliboeuf)

L’occasion de profiter de belles histoires sur le thème du festival en prenant l’air !

Rendez-vous dans les médiathèques avant de se rendre sur le lieu de lecture.

Pour les 3-6 ans Gratuit, sur inscription .

Rue des Écoles Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00

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English : LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air !

As part of the Partir en Livre festival, the librarians are organising an outdoor storytelling session.

L’événement LIRE AU VERT, l’Heure du conte en plein air ! Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Falaise Suisse Normande