Lire en transat Camping Moulin Chauvet Moussac

Moussac

Lire en transat

Camping Moulin Chauvet 2 Place de la Liberté Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez au camping de Moussac découvrir Sieste à histoire d’Isabelle Bouhet à 16h. .

Camping Moulin Chauvet 2 Place de la Liberté Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 96 52 mediatheque-moussac@orange.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Moussac a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne