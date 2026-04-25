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Lire en transat Camping Moulin Chauvet Moussac

Lire en transat Camping Moulin Chauvet Moussac

Lire en transat Camping Moulin Chauvet Moussac mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Camping Moulin Chauvet

Adresse : 2 Place de la Liberté

Ville : 86150 Moussac

Département : Vienne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Moussac

Lire en transat

Camping Moulin Chauvet 2 Place de la Liberté Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :
2026-07-22

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez au camping de Moussac découvrir Sieste à histoire d’Isabelle Bouhet à 16h.   .

Camping Moulin Chauvet 2 Place de la Liberté Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 96 52  mediatheque-moussac@orange.fr

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Moussac a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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