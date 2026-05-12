Moussac

Concert de STOCAI GLAZ

Hameau la Vergne Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Musique celtique irlandaise

Formé par 5 musiciens intrumentistes et chanteurs, le groupe Stocai Glaz puise son répertoire dans la tradition celtique irlandaise, avec parfois quelques incursions de l’autre côté de l’atlantique (et même plus loin !). Ambiance digne d’une soirée au Pub garantie !

Diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre

Dans le cadre de la fête de La Vergne organisée par l’association La Vergne Environnement. .

Hameau la Vergne Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Concert de STOCAI GLAZ

L’événement Concert de STOCAI GLAZ Moussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne