Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de STOCAI GLAZ Moussac

Concert de STOCAI GLAZ Moussac

Concert de STOCAI GLAZ Moussac samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Hameau la Vergne

Ville : 86150 Moussac

Département : Vienne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Moussac

Concert de STOCAI GLAZ

Hameau la Vergne Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Musique celtique irlandaise

Formé par 5 musiciens intrumentistes et chanteurs, le groupe Stocai Glaz puise son répertoire dans la tradition celtique irlandaise, avec parfois quelques incursions de l’autre côté de l’atlantique (et même plus loin !). Ambiance digne d’une soirée au Pub garantie !
Diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre
Dans le cadre de la fête de La Vergne organisée par l’association La Vergne Environnement.   .

Hameau la Vergne Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@laboulit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de STOCAI GLAZ

L’événement Concert de STOCAI GLAZ Moussac a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Moussac (Vienne)