Moussac

Fête de l’été à Moussac

Rue du Moulin Chauvet Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Fête de l’été organisée avec les associations pour un moment convivial autour de jeux, d’un concours de pétanque, en partageant un repas, en écoutant de la bonne musique et si la météo le permet en assistant à un feu d’artifice. .

Rue du Moulin Chauvet Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de l’été à Moussac

L’événement Fête de l’été à Moussac Moussac a été mis à jour le 2026-04-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne