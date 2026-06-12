Balade nature Cheminer à l’écoute de la Vienne et de ses affluents Moulin Chauvet Moussac samedi 18 juillet 2026.

Moussac

Balade nature Cheminer à l’écoute de la Vienne et de ses affluents

Moulin Chauvet Entrée du camping, sous la halle Moussac Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Au cœur de l’été, prenons le temps d’écouter le paysage chants d’oiseaux, bruissements des haies, insectes en activité… autant de sons qui racontent la présence de l’eau et la vie du bocage. Une balade pour cheminer autrement.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne & Gartempe .

Moulin Chauvet Entrée du camping, sous la halle Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Balade nature Cheminer à l’écoute de la Vienne et de ses affluents

L’événement Balade nature Cheminer à l’écoute de la Vienne et de ses affluents Moussac a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne