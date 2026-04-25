Lire en transat Saint Martin la Rivière Valdivienne

Valdivienne

Lire en transat

Saint Martin la Rivière Place de l’Eglise Valdivienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lecture.

Venez à Valdivienne découvrir les Contes de Géraldine Ggé à 15h30, Place de l’Eglise de Saint Martin la Rivière. .

Saint Martin la Rivière Place de l’Eglise Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 30 26 labibliothequevaldivienne@gmail.com

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Valdivienne a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne