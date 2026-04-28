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Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne

Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne

Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne lundi 27 juillet 2026.

Ville : 86300 Valdivienne

Département : Vienne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valdivienne

Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne

Valdivienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Installée à Valdivienne, Hélène Bonnard partagera avec vous sa démarche professionnelle et vous livrera les étapes de fabrication de son pain de la culture du blé à la cuisson dans son four.
Une rencontre chaleureuse qui vous mènera du champ à la table.

Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite.   .

Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96  accueil@sudviennepoitou.com

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English : Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne

L’événement Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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