Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne
Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne lundi 27 juillet 2026.
Valdivienne
Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne
Valdivienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Installée à Valdivienne, Hélène Bonnard partagera avec vous sa démarche professionnelle et vous livrera les étapes de fabrication de son pain de la culture du blé à la cuisson dans son four.
Une rencontre chaleureuse qui vous mènera du champ à la table.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne
L’événement Visite du Fournil de l’Aubineau à Valdivienne Valdivienne a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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