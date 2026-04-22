Fête Médiévale de Morthemer Valdivienne
Fête Médiévale de Morthemer Valdivienne samedi 23 mai 2026.
Valdivienne
Fête Médiévale de Morthemer
Valdivienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
L’association ART’CACIUS vous invite à remonter le temps le samedi 23 et dimanche 24 mai 2026, au cœur du village de Morthemer (Valdivienne), pour un week-end médiéval plein de surprises et de convivialité. Costumes, animations, marché, banquet… Il y en aura pour tous les goûts et pour toute la famille ! .
Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 02 74 27
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English : Fête Médiévale de Morthemer
L’événement Fête Médiévale de Morthemer Valdivienne a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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