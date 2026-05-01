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Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne

Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne

Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne samedi 23 mai 2026.

Ville : 86300 Valdivienne

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Valdivienne

Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition

Valdivienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 23 MAI
Ouverture à 14h animations jusqu’au bout de la nuit
Snack toute la journée
Balades & animations en continu
Balade à poney
Concert The Bard of Sweeney
Retraite aux flambeaux
Grand banquet médiéval (sur réservation)
Adulte 20 € (hypocras, salade, cochon à la broche & mogettes, tarte)
Enfant 10 € (cochon à la broche, frites, tarte)
Réservations 06 32 90 59 89 ou en ligne (Yapla)

DIMANCHE 24 MAI
De 10h à 18h
Chants avec le Trio Marrane
Animations & ateliers en continu   .

Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 15 98 

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English : Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition

L’événement Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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