Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne
Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne samedi 23 mai 2026.
Valdivienne
Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition
Valdivienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 23 MAI
Ouverture à 14h animations jusqu’au bout de la nuit
Snack toute la journée
Balades & animations en continu
Balade à poney
Concert The Bard of Sweeney
Retraite aux flambeaux
Grand banquet médiéval (sur réservation)
Adulte 20 € (hypocras, salade, cochon à la broche & mogettes, tarte)
Enfant 10 € (cochon à la broche, frites, tarte)
Réservations 06 32 90 59 89 ou en ligne (Yapla)
DIMANCHE 24 MAI
De 10h à 18h
Chants avec le Trio Marrane
Animations & ateliers en continu .
Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 15 98
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English : Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition
L’événement Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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