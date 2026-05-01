Valdivienne

Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition

Valdivienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 23 MAI

Ouverture à 14h animations jusqu’au bout de la nuit

Snack toute la journée

Balades & animations en continu

Balade à poney

Concert The Bard of Sweeney

Retraite aux flambeaux

Grand banquet médiéval (sur réservation)

Adulte 20 € (hypocras, salade, cochon à la broche & mogettes, tarte)

Enfant 10 € (cochon à la broche, frites, tarte)

Réservations 06 32 90 59 89 ou en ligne (Yapla)

DIMANCHE 24 MAI

De 10h à 18h

Chants avec le Trio Marrane

Animations & ateliers en continu .

Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 90 15 98

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English : Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition

L’événement Fête Médiévale de Morthemer 2ème édition Valdivienne a été mis à jour le 2026-05-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne