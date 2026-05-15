Port-en-Bessin-Huppain

Lire et rêver avec les impressionnistes

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 15:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Plongez en famille dans l’univers magique des impressionnistes lors d’une animation gratuite ouverte aux petits et aux grands !

Au programme la lecture d’un magnifique livre pour enfant pour découvrir, suivie d’un voyage visuel à travers les plus grandes œuvres.

Plongez en famille dans l’univers magique des impressionnistes lors d’une animation gratuite ouverte aux petits et aux grands !

Au programme la lecture d’un magnifique livre pour enfant pour découvrir, de façon ludique et poétique, les secrets de l’impressionnisme, suivie d’un voyage visuel à travers les plus grandes œuvres de maîtres comme Claude Monet, Edgar Degas ou Pierre-Auguste Renoir.

Une belle occasion de partager un moment culturel, créatif et accessible à tous ! .

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr

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English : Lire et rêver avec les impressionnistes

Dive into the magical world of the Impressionists with your family at a free event open to young and old alike!

On the programme: the reading of a magnificent children’s book to discover, followed by a visual journey through the greatest works.

L’événement Lire et rêver avec les impressionnistes Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom