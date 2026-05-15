Marché Nocturne Quai Philippe Oblet Port-en-Bessin-Huppain
Marché Nocturne Quai Philippe Oblet Port-en-Bessin-Huppain vendredi 10 juillet 2026.
Port-en-Bessin-Huppain
Marché Nocturne
Quai Philippe Oblet Le port Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
De nombreux commerçants non sédentaires déploient leurs étals le long des quais tous les vendredis de l’été.
Une occasion de flâner autour du port.
De nombreux commerçants non sédentaires déploient leurs étals le long des quais tous les vendredis de l’été.
Une occasion de flâner autour du port. .
Quai Philippe Oblet Le port Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr
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English : Marché Nocturne
Numerous non-sedentary traders set up their stalls along the quays every Friday throughout the summer.
A great opportunity to stroll around the port.
L’événement Marché Nocturne Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom
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