L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines Halle aux Grains Quettehou
L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines Halle aux Grains Quettehou mercredi 29 avril 2026.
Quettehou
L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines
Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-29 20:45:00
fin : 2026-04-30 23:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Deux concerts-spectacles dans la Halle aux Grains
> Leen Ade Solo (harpe celtique)
> Irlande Air Lines (musique et danse irlandaise) 3 musiciens et 8 danseurs. .
Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02 gvmusicdelamer@gmail.com
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English : L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines
L’événement L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines Quettehou a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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