Informations pratiques

Béziers

LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Des histoires de Noël pour les tout-petits, racontées par les bibliothécaires pour partager un moment doux et féerique !

Les bibliothécaires invitent les tout-petits à une séance de lecture de Noël spécialement adaptée à leur âge. Un moment chaleureux et féerique pour découvrir de belles histoires et partager la magie des fêtes.

Sur inscription pour les enfants de 1 à 3 ans. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Christmas stories for little ones, read by librarians to share a sweet and magical moment!

L’événement LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34