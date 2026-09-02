LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL Béziers
samedi 19 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Des histoires de Noël pour les tout-petits, racontées par les bibliothécaires pour partager un moment doux et féerique !
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à une séance de lecture de Noël spécialement adaptée à leur âge. Un moment chaleureux et féerique pour découvrir de belles histoires et partager la magie des fêtes.
Sur inscription pour les enfants de 1 à 3 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Christmas stories for little ones, read by librarians to share a sweet and magical moment!
L’événement LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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