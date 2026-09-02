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AGENDA · Béziers

LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL Béziers

samedi 19 décembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Des histoires de Noël pour les tout-petits, racontées par les bibliothécaires pour partager un moment doux et féerique !
Les bibliothécaires invitent les tout-petits à une séance de lecture de Noël spécialement adaptée à leur âge. Un moment chaleureux et féerique pour découvrir de belles histoires et partager la magie des fêtes.
Sur inscription pour les enfants de 1 à 3 ans.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Christmas stories for little ones, read by librarians to share a sweet and magical moment!

L’événement LIROBOUTCHOU DU PÈRE NOËL Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34

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