Lise Davidsen, Bâtiment des Forces Motrices, Genève

Informations pratiques

Lise Davidsen Jeudi 12 novembre, 20h00 Bâtiment des Forces Motrices

Dès CHF 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00

Lise Davidsen

Récital

Lise Davidsen, soprano

James Baillieu, piano

Lieder de Franz Schubert sur des poèmes de J. W. von Goethe

A propos

Originaire de Norvège, Lise Davidsen est devenue l’une des stars du Metropolitan Opera de New York, où elle s’est illustrée avec une Isolde d’anthologie parmi plusieurs grands rôles du répertoire. Elle fait ses débuts à Genève dans un récital schubertien qui souligne l’admiration du compositeur pour Goethe, dont la ballade du Roi des aulnes trouve son apothéose dans la partition du lied Erlkönig.

Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/lise-davidsen/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/

En récital

James Hole