Lise Davidsen, Bâtiment des Forces Motrices, Genève
jeudi 12 novembre 2026 · Bâtiment des Forces Motrices · Genève
Informations pratiques
Lise Davidsen Jeudi 12 novembre, 20h00 Bâtiment des Forces Motrices
Dès CHF 20.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-12T20:00:00+01:00 – 2026-11-12T22:00:00+01:00
Lise Davidsen
Récital
Lise Davidsen, soprano
James Baillieu, piano
Lieder de Franz Schubert sur des poèmes de J. W. von Goethe
A propos
Originaire de Norvège, Lise Davidsen est devenue l’une des stars du Metropolitan Opera de New York, où elle s’est illustrée avec une Isolde d’anthologie parmi plusieurs grands rôles du répertoire. Elle fait ses débuts à Genève dans un récital schubertien qui souligne l’admiration du compositeur pour Goethe, dont la ballade du Roi des aulnes trouve son apothéose dans la partition du lied Erlkönig.
Bâtiment des Forces Motrices Place des Volontaires 2, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 12 20 http://www.bfm.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-26-27/lise-davidsen/ »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/batiment-forces-motrices/
En récital
James Hole
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