Liseurs vagabonds nouvelle saison Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Liseurs vagabonds nouvelle saison

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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L’événement Liseurs vagabonds nouvelle saison Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge