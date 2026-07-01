Lisons dehors à Ronchin !, Bibliothèque municipales de Ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Lisons dehors à Ronchin ! Mercredi 8 juillet, 10h00, 14h30 Bibliothèque municipales de Ronchin Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T14:30:00+02:00 – 2026-07-08T16:30:00+02:00

Avec le soutien de la MEL, un lecteur de l’association « Lis avec moi – La Sauvegarde du Nord » animera deux temps de lectures à voix haute d’albums de littérature jeunesse, pour les enfants dès la naissance et les plus grands.

Deux temps de lecture vous sont proposés :

– de 10h à 12h : tout public et centre de loisirs, sur inscription, au parc du champ du cerf (avenue Frédéric Chopin à Ronchin)

– de 14h30 à 16h30 : au parc de la bibliothèque (650 avenue Jean Jaurès à Ronchin)

Bibliothèque municipales de Ronchin 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320166028 »}]

Venez partager un moment convivial autour de lecture d’albums jeunesse en extérieur.