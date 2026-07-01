Flamenco Compagnie Iberica – Groupe Los de la noche, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Flamenco Compagnie Iberica – Groupe Los de la noche Vendredi 2 octobre, 19h30 bibliothèque municipale de ronchin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Le groupe Los de la Noche fera vibrer le public au rythme du flamenco à travers un spectacle mêlant musique, chant et danse. Entre passion, énergie et émotions, cette soirée sera une invitation au voyage au cœur des cultures méditerranéennes. Ouvert à tous, ce rendez-vous promet un moment convivial et dépaysant à partager en famille ou entre amis.

Tout public, gratuit, réservation obligatoire !

bibliothèque municipale de ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320166028 »}]

Dans le cadre des Nuits des bibliothèques, placées cette année sous le signe de la Méditerranée, la bibliothèque vous invite à une soirée chaleureuse et festive le vendredi 2 octobre.

Compagnie LOS DE LA NOCHE