Histoires des mers bleues, Bibliothèque municipales de Ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Histoires des mers bleues Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipales de Ronchin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Partons au fond de la mer pour y rencontrer de tout petits personnages, que même les plus jeunes enfants connaissent déjà : un poisson, un coquillage, un crabe, un oursin, une étoile de mer…

Dans cette contée, les enfants découvrent que même tout petits, on peut aussi faire de grandes choses !

Bibliothèque municipales de Ronchin 650 avenue Jean Jaurès 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320166028 »}]

La compagnie La Création Continue vous propose un moment un temps de lecture pour les petits, sur le thème de l’océan

La compagnie La Création continue