Fresque participative sur le thème de la mer, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Fresque participative sur le thème de la mer 2 et 3 octobre bibliothèque municipale de ronchin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Armés de feutres et de votre imagination, vous participerez à une œuvre commune qui pourra être exposée dans la bibliothèque . A vos crayons !

Toute la journée, ouvert à tous !

bibliothèque municipale de ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France

Venez constituer avec nous une grande fresque sur le thème de la mer ! De l’eau, des poissons, des coraux, des bateaux, laissez aller votre inspiration.