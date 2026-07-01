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Fresque participative sur le thème de la mer, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin

vendredi 2 octobre 2026 · bibliothèque municipale de ronchin · Ronchin

Fresque participative sur le thème de la mer, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
bibliothèque municipale de ronchin
Adresse
650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin
Ville
59790 Ronchin
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Fresque participative sur le thème de la mer 2 et 3 octobre bibliothèque municipale de ronchin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Armés de feutres et de votre imagination, vous participerez à une œuvre commune qui pourra être exposée dans la bibliothèque . A vos crayons !
Toute la journée, ouvert à tous !

bibliothèque municipale de ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France
Venez constituer avec nous une grande fresque sur le thème de la mer ! De l’eau, des poissons, des coraux, des bateaux, laissez aller votre inspiration.

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