Fresque participative sur le thème de la mer, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin
vendredi 2 octobre 2026 · bibliothèque municipale de ronchin · Ronchin
Informations pratiques
Fresque participative sur le thème de la mer 2 et 3 octobre bibliothèque municipale de ronchin Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Armés de feutres et de votre imagination, vous participerez à une œuvre commune qui pourra être exposée dans la bibliothèque . A vos crayons !
Toute la journée, ouvert à tous !
bibliothèque municipale de ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France
Venez constituer avec nous une grande fresque sur le thème de la mer ! De l’eau, des poissons, des coraux, des bateaux, laissez aller votre inspiration.
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