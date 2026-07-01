Initiation au henné, bibliothèque municipale de ronchin, Ronchin
samedi 3 octobre 2026 · bibliothèque municipale de ronchin · Ronchin
Informations pratiques
Initiation au henné Samedi 3 octobre, 15h00 bibliothèque municipale de ronchin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Yamina vous propose un atelier découverte du henné. D’où vient-il ? Comment est-il fabriqué ? Après une présentation de ses usages, vous pourrez vous initier au dessin sur papier : présentation des techniques et expérimentation.
A partir de 10 ans, gratuit, sur réservation !
bibliothèque municipale de ronchin 650 Av. Jean Jaurès, 59790 Ronchin Ronchin 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320166028 »}]
Yamina vous propose un atelier découverte du dessin au henné !
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