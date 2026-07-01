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Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet 44100 Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Dans la limite des places disponibles

Little Architekt Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Par l’association Studio Mektoub
Dans le cadre du programme Inspiring Young Europeans soutenu par la Fondation Hippocrène, l’association Studio Mektoub et les jeunes nantais du projet Little Architekt vous invitent à un moment convivial pour célébrer l’interculturalité dans l’architecture. Table ronde suivie d’un retour en images sur leur voyage à Séville.

Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/ Tramway ligne 1 : arrêt Jamet
Par l’association Studio Mektoub

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