Little Architekt, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Little Architekt Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Par l’association Studio Mektoub
Dans le cadre du programme Inspiring Young Europeans soutenu par la Fondation Hippocrène, l’association Studio Mektoub et les jeunes nantais du projet Little Architekt vous invitent à un moment convivial pour célébrer l’interculturalité dans l’architecture. Table ronde suivie d’un retour en images sur leur voyage à Séville.
Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/ Tramway ligne 1 : arrêt Jamet
Par l’association Studio Mektoub
© adobe stock
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