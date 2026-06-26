Little films festival, du cinéma pour les tous petits cinema liberty Monsempron-Libos
Little films festival, du cinéma pour les tous petits cinema liberty Monsempron-Libos mercredi 15 juillet 2026.
Monsempron-Libos
Little films festival, du cinéma pour les tous petits
cinema liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Projection du film PATOUILLE ET MOMO, les contes de la forêt suivie d’un atelier Têtes à pousser.
Des 2/3 ans. .
cinema liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr
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English : Little films festival, du cinéma pour les tous petits
L’événement Little films festival, du cinéma pour les tous petits Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne
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