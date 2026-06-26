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Little films festival, du cinéma pour les tous petits cinema liberty Monsempron-Libos

Little films festival, du cinéma pour les tous petits cinema liberty Monsempron-Libos mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
cinema liberty
Adresse
Rue de la Fraternité
Ville
47500 Monsempron-Libos
Département
Lot-et-Garonne
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Monsempron-Libos

Little films festival, du cinéma pour les tous petits

cinema liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Projection du film PATOUILLE ET MOMO, les contes de la forêt suivie d’un atelier Têtes à pousser.
Des 2/3 ans.   .

cinema liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20  cine-liberty@wanadoo.fr

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English : Little films festival, du cinéma pour les tous petits

L’événement Little films festival, du cinéma pour les tous petits Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne

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