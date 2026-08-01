Little Films Festival Le Monde à l’envers Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin
mercredi 19 août 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin
Informations pratiques
Chilly-Mazarin
Little Films Festival Le Monde à l’envers
Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne
Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 17:15:00
Date(s) :
2026-08-19
En Avant Première + animation
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Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr
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English :
Preview + Animation
L’événement Little Films Festival Le Monde à l’envers Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Paris-Saclay
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