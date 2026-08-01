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AGENDA · Chilly-Mazarin

Little Films Festival Le Monde à l’envers Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

mercredi 19 août 2026 · Cinéma François Truffaut · Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Cinéma François Truffaut
Adresse
19 RUE FRANCOIS MOUTHON
Ville
91380 Chilly-Mazarin
Département
Essonne
Tarif
4 4 7.5

Chilly-Mazarin

Little Films Festival Le Monde à l’envers

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 17:15:00

Date(s) :
2026-08-19

En Avant Première + animation
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Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42  info@cinetruffaut.fr

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English :

Preview + Animation

L’événement Little Films Festival Le Monde à l’envers Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Paris-Saclay

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