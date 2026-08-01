Little Films Festival Le Monde à l’envers Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Chilly-Mazarin

Little Films Festival Le Monde à l’envers

Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin Essonne

Tarif : 4 – 4 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 17:15:00

Date(s) :

2026-08-19

En Avant Première + animation

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Cinéma François Truffaut 19 RUE FRANCOIS MOUTHON Chilly-Mazarin 91380 Essonne Île-de-France +33 1 69 34 54 42 info@cinetruffaut.fr

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English :

Preview + Animation

L’événement Little Films Festival Le Monde à l’envers Chilly-Mazarin a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Paris-Saclay