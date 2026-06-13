Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic Condette
Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic Condette mardi 7 juillet 2026.
Condette
Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic
1 rue de la source Condette Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Les petits et leurs parents sont invités à partager un moment musical tout en douceur
De 18 mois à 3 ans 2 € sur réservation .
1 rue de la source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65
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English :
L’événement Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic Condette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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