Condette

Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic

1 rue de la source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Les petits et leurs parents sont invités à partager un moment musical tout en douceur

De 18 mois à 3 ans 2 € sur réservation .

1 rue de la source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Little Hands Playtime Eveil Musical avec Hélène Mursic Condette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale