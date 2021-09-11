Little Off Seignosse
Little Off Seignosse vendredi 11 septembre 2026.
Seignosse
Little Off
Le Tube Seignosse Landes
Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le 11 septembre, le Little passe en mode Hard Edition.
LITTLE OFF
Vendredi 11 septembre à 21h
Le Tube
Le 11 septembre, le Little passe en mode Hard Edition.
2000 personnes sont attendues au Tube pour une soirée à part, hors format, mais toujours 100% Little dans l’énergie, avec cette même envie de faire vibrer la côte autrement.
Pour ouvrir cette nouvelle parenthèse, on accueillera Billx, figure majeure de la scène hard française, et Hysta, artiste passée par quelques-unes des plus grosses scènes du genre, de Tomorrowland à Defqon.1, en passant par Dominator et Masters of Hardcore.
À leurs côtés, le public retrouvera aussi le crew Karnage Records, venu de Toulouse pour faire monter encore un peu plus la pression.
En ouverture, place à Eneris, pépite locale que nous sommes fiers de mettre en avant.
Tarif 19,50 €
Toutes les infos sur www.little-festival.fr .
Le Tube Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Little Off
On September 11, Little switches to Hard Edition mode.
L’événement Little Off Seignosse a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Seignosse
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