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Live music chez Fati Face à la Gare Montendre

Live music chez Fati Face à la Gare Montendre samedi 18 avril 2026.

Lieu : Face à la Gare

Adresse : Chez Fati

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Montendre

Live music chez Fati

Face à la Gare Chez Fati Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18

Soirée Live Music avec le groupe V13 pour des reprises rock des années 60 à aujourd’hui, suivie d’une ambiance musicale et DJ jusqu’à 2h avec Lou Ben DJ Electro. Petite restauration sur place.
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Face à la Gare Chez Fati Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 62 42  casafati@gmail.com

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English :

Live Music evening with the group V13 for rock covers from the 60s to today, followed by a musical and DJ atmosphere until 2am with Lou Ben DJ Electro. Light refreshments on site.

L’événement Live music chez Fati Montendre a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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