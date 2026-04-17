Live music chez Fati Face à la Gare Montendre

Montendre

Live music chez Fati

Face à la Gare Chez Fati Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Soirée Live Music avec le groupe V13 pour des reprises rock des années 60 à aujourd’hui, suivie d’une ambiance musicale et DJ jusqu’à 2h avec Lou Ben DJ Electro. Petite restauration sur place.

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Face à la Gare Chez Fati Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 62 42 casafati@gmail.com

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English :

Live Music evening with the group V13 for rock covers from the 60s to today, followed by a musical and DJ atmosphere until 2am with Lou Ben DJ Electro. Light refreshments on site.

L’événement Live music chez Fati Montendre a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge