Live music chez Fati Face à la Gare Montendre
Live music chez Fati Face à la Gare Montendre samedi 18 avril 2026.
Montendre
Live music chez Fati
Face à la Gare Chez Fati Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Soirée Live Music avec le groupe V13 pour des reprises rock des années 60 à aujourd’hui, suivie d’une ambiance musicale et DJ jusqu’à 2h avec Lou Ben DJ Electro. Petite restauration sur place.
.
Face à la Gare Chez Fati Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 62 42 casafati@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live Music evening with the group V13 for rock covers from the 60s to today, followed by a musical and DJ atmosphere until 2am with Lou Ben DJ Electro. Light refreshments on site.
L’événement Live music chez Fati Montendre a été mis à jour le 2026-04-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)
- Projection documentaire Route 66 Cinéma Andronis de Montendre Montendre 17 avril 2026
- 1ère brocante des Sapeurs-Pompiers de Montendre Caserne des pompiers Montendre 19 avril 2026
- Bourse à l’enfance Salle des fêtes de montendre Montendre 25 avril 2026
- Triathlon des pins lac de montendre Montendre 26 avril 2026
- Gratiféria Montendre 26 avril 2026